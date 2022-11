Seychelles: EGIS Emirates nommé pour examiner le plan directeur de 30 ans de l'aéroport du pays

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'aéroport international des Seychelles a été ouvert le 20 mars 1972 par la reine Elizabeth II à l'époque coloniale britannique. Au fil des années, plusieurs développements ont été réalisés pour suivre les normes internationales et répondre au nombre croissant de compagnies aériennes et de visiteurs entrant dans l'archipel de l'océan Indien occidental.

Le directeur général de SCAA a déclaré que la proposition d'EGIS reflétait le mieux la vision des Seychelles et englobait les objectifs de durabilité environnementale et financière du pays. Il a également répondu à l'efficacité opérationnelle de l'aéroport.

"Nous n'aurions pas pu rêver d'un meilleur partenaire que l'ADAC dans ce processus, qui ont eux-mêmes récemment achevé leur propre nouvel aéroport de classe mondiale et révolutionnaire. Cette expérience et ces connaissances ont été pleinement exposées lors de l'appel d'offres et nous sommes ravis du résultat final ", a-t-il ajouté.

M. Albert a déclaré que l'équipe d'évaluation des Seychelles a été satisfait de l'ADAC pour son professionnalisme et son soutien à nos besoins spécifiques en matière d'aéroport, d'aviation et de tourisme.

La sélection d'EGIS Emirates, une société mondiale de conseil, d'ingénierie de construction et d'exploitation, a été finalisée par un appel d'offres dans le cadre d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé entre Abu Dhabi Airports Company (ADAC), SCAA et le ministère des Transports en juillet 2022.

"Cependant, cette fois-ci sera différente. Nous allons non seulement quantifier les tendances prévues du trafic de passagers et de fret, mais créer une vision à long terme pour l'aéroport avec une vision holistique du secteur touristique des Seychelles et de ses développements commerciaux, y compris l'ensemble de la zone 21. Et nous inclurons à côté du nouveau concept le modèle commercial et les transactions pour payer sa mise en œuvre ", a-t-il déclaré.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.