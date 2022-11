Afrique: Coupe du monde Qatar 2022 - Le champion d'Afrique rate son entrée dans la compétition

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il s'agit maintenant de maintenir la dynamique pour aller chercher l'Equateur et surtout le Qatar qui passe pour le petit poucet du Groupe, mais dont il ne faudrait surtout pas vendre la peau avant de l'avoir battu sur le rectangle vert. En tout état de cause, en dépit du résultat, il appartient aux Sénégalais de savoir garder la lucidité nécessaire pour pouvoir aborder les prochains matchs dans les meilleures dispositions de corps et d'esprit. Car, ce premier résultat est certes important, mais il n'est pas déjà décisif pour la suite de la compétition. C'est dire si chacune des deux équipes conserve toujours ses chances de qualification pour la suite de la compétition.

Pour leur première opposition en Coupe du monde, l'histoire retiendra que les Lions de la Teranga ont baissé la crinière devant les Pays-Bas de Louis Van Gaal, plus par manque de réalisme et de réussite devant les buts que pour tout autre raison. Vingt ans après l'exploit de 2002 où il avait battu la France d'entrée de jeu, le Sénégal ne marquera pas encore l'histoire de la Coupe du monde en accrochant l'ogre hollandais à son tableau de chasse.

C'est dire si les protégés de Aliou Cissé doivent davantage hisser le niveau de leur football s'ils veulent bousculer la hiérarchie et montrer qu'ils sont en mesure de rivaliser avec les plus grands, en plus d'être sans complexes devant n'importe quel adversaire. Et tout cas, c'est un mauvais résultat qui n'élimine certes pas les Lions, mais met le Sénégal presque dos au mur et l'oblige à réagir lors du prochain match sous peine de quitter prématurément la compétition.

Face à des Néerlandais revanchards, pour avoir manqué l'édition précédente, les Lions de la Teranga ont dû puiser dans leurs dernières ressources pour tenir la dragée haute aux Oranje qui constituent l'une des meilleures nations européennes de football. Et si l'absence de leur leader offensif a été un adjuvant pour les Sénégalais qui ont fait preuve de caractère, d'envie et de solidarité sur le terrain, leurs efforts n'ont pas été suffisants pour réussir à déstabiliser une équipe hollandaise qui n'était visiblement pas dans son meilleur jour, dans un match fermé où les adversaires sont restés longtemps méfiants.

Le champion d'Afrique en titre était opposé aux Pays-Bas qui apparaissaient bien avant le début de la compétition, comme les favoris du groupe A. Une rencontre qui s'est jouée hier 21 novembre 2022 au al Thumama Stadium de Doha, et qui se présentait donc comme le premier véritable choc de cette Coupe du monde. Le match a tenu toutes ses promesses, avec des Sénégalais qui ont compensé l'absence de l'attaquant du Bayern Munich par un collectif qui a su résister aux assauts des Néerlandais, avant de craquer dans les derniers instants du temps réglementaire, sur un but assassin de Cody Gakpo à la 85ème minute. Le clou a été enfoncé dans les arrêts de jeu par un deuxième but marqué par Klassen sur un mouvement d'ensemble conclu de fort belle manière.

