Kenya: Les pourparlers de paix intercongolais de Nairobi reportés

Ces combats se poursuivent, alors que le président kényan, William Ruto, est arrivé le dimanche (20 novembre) à Kinshasa pour une courte visite durant laquelle il doit rencontrer son homologue Félix Tshisekedi. William Ruto devrait discuter investissements, intégration régionale et, surtout, évoquer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec son homologue congolais.

Plus au sud, les combats ont aussi repris hier matin à une vingtaine de km au nord de la grande ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, au niveau de Kibumba, toujours dans l'est du pays.

Après une accalmie de courte durée, les combats ont repris dans l'est de la RDC entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Selon plusieurs sources, les rebelles se sont emparés de plusieurs villages, à quelque 35 km d'Ishasha, localité frontalière de l'Ouganda située non loin du Lac Edouard.

"On ne pense pas que d'éventuelles négociations peuvent encore nous amener loin parce qu'il y a toujours des accords qui seront signés. Mais pour ce qui concerne les accords signés dans la région des Grands-lacs, il n'y en a aucun qui nous soit favorable. Il n'y a que des complots pour détruire et continuer à piller les ressources naturelles de notre pays. Toutes ces négociations avec les pays agresseurs ne sont que des nouvelles stratégies pour nous assujettir, comme ils sont en train de les faire", témoigne Josué Wallay, habitant de Goma.

Le gouvernement congolais écarte toute possibilité d'une négociation avec les rebelles du M23 qu'il considère comme un mouvement rebelle terroriste alors que la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) souhaite plus d'inclusivité notamment avec l'intégration du M23 dans les discussions. Le facilitateur désigné par la communauté des Etats de l'Afrique de l'Est, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta , revient d'une tournée en RDC, avec une visite à Goma (est de la RDC), où la population ne croit pourtant pas dans cette initiative.

Placés sous l'égide de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, les pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés devaient démarrer ce lundi (21.11) dans la capitale kényane.

