Burundi: Porté disparu, le journaliste Jérémie Misago donne une preuve de vie

Quelques médias burundais et de des dizaines de journalistes lancent l'alerte dès le lendemain de la disparition de Jérémie Misago, notamment sur les réseaux sociaux. Simple hasard ou non, une preuve de vie a été envoyée de son téléphone, dimanche matin. Dans une vidéo, on voit le journaliste expliquer qu'il se porte bien, que ses amis n'ont rien à craindre car, dit-il: " Je n'ai pas été enlevé ", tout en précisant qu'il ne sait pas comment il est arrivé à l'endroit où il se trouve, ni pourquoi.

L'angoisse grandit d'autant plus que tout le monde a en mémoire la disparition d'un autre de ses collègues du journal Iwacu, Jean Bigirimana, six ans auparavant, juste après avoir été embarqué dans un véhicule du Service national de renseignement, selon des témoignages recueillis à l'époque.

Ce jeune journaliste devait se rendre, samedi matin, dans son village natal, dans le sud du pays, pour montrer sa fiancée à sa famille. Il y allait avec des proches qui devaient l'accompagner et l'attendaient à une des gares routières de Bujumbura à 11h00. Ils vont l'attendre pendant deux heures avant de commencer à s'inquiéter et se mettre à sa recherche d'autant plus que son portable était éteint.

