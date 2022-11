Mali: Elèves et étudiants en grève pour une semaine

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'AEEM assure que le mouvement est extrêmement suivi, " à plus de 90% " selon Mamadou Maïga. Le ministère malien de l'Education nationale affirme, dans un communiqué publié le 21 novembre à l'issue d'une rencontre avec deux représentants de l'AEEM, que les doléances des étudiants sont bien prises en compte dans les plans d'action du gouvernement, que certaines réponses ont déjà été apportées, et indique " mettre tout en œuvre pour trouver des solutions ".

Cette association a été créée en 1990 pour mener la lutte contre l'ex-président dictateur, le général Moussa Traoré et pour demander l'avènement du multipartisme au Mali. Aujourd'hui, l'organisation déplore les engagements non tenus des autorités maliennes de transition.

Au Mali, ils préfèrent parler de " sortie nationale " plutôt que de grève, pour montrer que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Mais, depuis le lundi 21 novembre, et jusqu'à la fin de la semaine, l'Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) appelle bel et bien à déserter les bancs des collèges, lycées, universités et grandes écoles du pays. Le mouvement porte des revendications purement sectorielles, mais il dénote aussi une grogne sociale montante.

