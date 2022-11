Cameroun: En 2021, la corruption a fait perdre 44 milliards de FCFA à l'État

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour rappel, la firme Glencore a été condamnée cette année par la justice américaine et la justice britannique. Le géant anglo-suisse des matières premières a reconnu et plaidé coupable pour des faits de corruption de fonctionnaires dans plusieurs pays, dont des pays africains, notamment, le Cameroun.

Il a aussi saisi l'opportunité de répondre " aux multiples interpellations relayées par la presse au sujet de certaines affaires ". Sans nommer ni Glencore, ni la Société nationale des hydrocarbures (SNH) ou la Société nationale de raffinage (Sonara), il a évoqué " les allégations de corruption mettant en cause une multinationale exerçant dans le secteur des industries extractives et des responsables de certaines de nos entreprises publiques ". Concernant cette dénonciation, elle a été " traitée selon le même mode opératoire que toutes les autres ", selon le président.

Selon le rapport de la Commission nationale anti-corruption , les 44 milliards de FCFA (66 millions d'euros) représentent plus du double de ce que la Conac avait recensé en 2020, et cela n'inclut pas l'affaire Covidgate . Sur ce dossier, la Commission anti-corruption a estimé qu'elle n'avait pas à enquêter puisque la Chambre des comptes menait déjà un audit.

Depuis le 11 novembre, députés et sénateurs sont réunis dans la capitale camerounaise pour l'une des trois sessions parlementaires de l'année. Lundi, le réseau parlementaire pour la lutte contre la corruption s'est réuni à l'Assemblée nationale pour échanger sur le rapport de la Commission nationale anti-corruption (Conac). Et selon elle, en 2021, le préjudice financier de la corruption pour l'État du Cameroun est de 44 milliards de FCFA.

