Ile Maurice: Au Caudan ARTs Centre - Les enfants de FutureHope chantent la détermination et l'espoir

"Nou Ena Lespwar." La semaine dernière, cette belle chanson a résonné dans la fameuse salle de théâtre du Caudan Arts Centre, à Port-Louis. Sa particularité : elle est chantée par des enfants de sept à 15 ans, qui fréquentent l'association FutureHope de Maurice. De quoi parle cette chanson ? Qui l'a conçue ? Qu'est-ce que FutureHope ? On te dit tout.

Nou Ena Lespwar est une chanson sur laquelle les enfants de la FutureHope Association ont travaillé. Et cela, avec leur professeur de chant et de musique, qui est aussi l'auteur et le compositeur de la chanson, à savoir Lanslay Henri. Pour réaliser ce projet, les enfants ont été invités à participer à une activité intitulée Ekrir To Ziswar et où chacun, le temps d'un moment et à travers des textes et des images, devait mettre sur papier ce qu'il voudrait voir en guise de monde meilleur, un monde où tous les enfants seraient eux-mêmes, sans être jugés. Un monde où les rêves deviennent réalité et où chaque enfant pourrait grandir en toute quiétude. Plusieurs ont mis sur papier ce qu'ils voudraient faire quand ils seront de jeunes adultes. Certains rêvent d'être pâtissiers, d'autres couturiers, mannequins, mécaniciens, footballeurs professionnels, comptables ou encore journalistes. Des rêves que ces enfants de sept ans à monter voudraient bien toucher du doigt.

Leurs rêves ainsi mis sur papier, c'est avec leur professeur Lanslay Henri qu'ils ont travaillé sur le texte de la chanson en racontant ce qui les anime quotidiennement et comment ils ne baissent jamais les bras face aux aléas de la vie. Leur mot d'ordre : l'espoir, car il fait vivre. Le refrain est venu peu après, tant les enfants avaient une synergie dans ce qu'ils désiraient le plus : un monde où tous sont égaux. La chanson est un symbole d'espoir pour tous les enfants afin qu'ils réussissent leur parcours de vie. En studio, les enfants ont travaillé avec des artistes et musiciens de renom dont Jean Michel Ayong et Yoni Lagrandeur, entre autres. Pour avoir un meilleur son et obtenir notamment l'effet Reverb, les enfants ont enregistré leur voix dans une église.

La chanson est déjà visible sur YouTube et est une hymne redonnant espoir à tous les enfants, les invitant à croire en leurs capacités, leur savoir-faire et les encourageant à ne jamais abandonner face aux épreuves de la vie. Ce projet a été rendu possible grâce au chanteur Désire François et aussi grâce à la compagnie Lottotech.

FutureHope Maurice

Future Hope est une association qui fête ses neuf ans cette année. Elle a pour but d'améliorer le développement communautaire des régions périphériques de Port-Louis, en particulier Ste-Croix, Batterie- Cassée et Résidence Briquetterie. Elle veut être comme une école et offrir un accompagnement aux enfants issus des écoles de la Zone d'éducation prioritaire et qui rencontrent des difficultés académiques. L'objectif étant de leur donner une deuxième chance et les faire concrétiser leur avenir professionnel et familial à travers une éducation non formelle. Cette association encadre les jeunes et leurs familles. FutureHope compte quatre centres, soit Résidence La Cure, Roche-Bois, Ste-Croix (le siège) et Petite-Rivière.

Les activités proposées

Un accompagnement scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les enfants des Grades 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10.

L'atelier "Makadam" : une pédagogie interactive pour le développement personnel de l'enfant et qui a lieu les mardi, jeudi et samedi.

L'atelier de musique.

Des activités extrascolaires pour les plus petits, soit le chant, la danse, la zumba et des ateliers de bricolage.

Un camp de formation pour tous les bénéficiaires.

Des activités sportives pendant les vacances scolaires.

Une sortie pédagogique avec les enfants à chaque trimestre pour découvrir le patrimoine de Maurice.