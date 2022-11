Congo-Kinshasa: Le ministère des Personnes vivant avec un handicap s'étoffe

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Pour pérenniser cette vision, poursuit Irène Esambo Diata, il nous fallait avoir cette administration. Et nous avons travaillé avec beaucoup d'experts pour qu'aujourd'hui, nous ayons cette administration. Et la particularité de cette administration, c'est que c'est une administration des services et des métiers. Parce que - au finish - ce que nous sommes en train de rechercher, c'est l'inclusion sociale de ces catégories. On ne peut pas les inclure, s'il n'y a pas de métiers, s'il n'y a pas de services qui s'occupent de leur spécificité en terme des problèmes et des besoins ".

Pour Irène Esambo Diata, ministre déléguée chargée des Personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, " la matérialisation de cette vision du président de la République passe par une administration. Parce que vous savez, si on doit laisser la question au niveau simplement politique, cela ne donne pas des garanties pour demain. "

