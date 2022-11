Soudan: Al-Burhan félicite l'Emir du Qatar sur le succès de l'organisation de la Coupe du Monde

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé un message de félicitations à l'Emir de l'Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l'occasion du grand succès réalisé par le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde.

Al-Burhan a dit dans son message : "Il me plaît, ainsi qu'à votre pays frère qui accueille l'événement le plus éminent et le plus important au monde, à savoir la Coupe du monde 2022, de vous adresser, en mon nom et au nom du peuple soudanais, mes sincères félicitations pour ce succès dans la préparation et l'organisation élégante de ce tournoi, qui se déroule pour la première fois dans un pays Arabe".

Le Président du CST a fait l'éloge de toutes les institutions Qataries pour l'accueil des fans de football du monde entier de tous les horizons et la transformation du Qatar en un musée ouvert qui plaît aux spectateurs et apporte la fierté à la nation Arabe et Islamique, souhaitant à l'équipe nationale du Qatar de se qualifier pour les plus hautes positions, et au pays frère du Qatar un développement et une prospérité continus.