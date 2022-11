Tchad: Le ministre de la Jeunesse, Mahamat Lazina, limogé par décret présidentiel

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La liste qui a été publiée ne reflète pas ce qui a été arrêtée au niveau de la corporation jeunesse, a indiqué l'ancien ministre qui met en cause le secrétaire général de la présidence Gali Ngoté Gata et Limane Mahamat, le ministre de l'Administration du territoire. Ce dernier a même " tripatouillé " la liste pour insérer le nom de sa femme, accuse Mahamat Ahmat Lazina.

Mahamat Lazina ne fait plus partie du gouvernement depuis lundi. La décision a été officialisée lundi suite à la publication du décret nommant Patalet Géo ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial avec Fatimé Boukar Kosseï comme secrétaire d'État. De fait, le ministère que dirige Mahamat Ahmat Lazina disparaît de la structure du gouvernement avec son titulaire.

