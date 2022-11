Soudan: Ambassadeur Saoudien participe à la célébration d'Ambassade du Qatar à l'ouverture de Coupe du Monde

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a souhaité le succès des équipes nationales de football Saoudiennes et Qataries et de toutes les équipes Arabes participant à la Coupe du monde de la FIFA qui se déroule au Qatar.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Hazar Abdel-Rasoul Al-Agab, et un certain nombre d'ambassadeurs et de dignitaires ont assisté à la célébration.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.