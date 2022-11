Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire et le Ghana poursuivent les négociations avec les multinationales du cacao

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Côté multinationales, une source bien informée et préférant l'anonymat, dit soutenir la volonté du gouvernement de produire un cacao durable tout en sortant ses planteurs de la pauvreté. Mais elle évoque la responsabilité de l'État ivoirien, qui a boosté sa production de cacao ces dernières années, provoquant un surplus sur le marché et la baisse des prix.

Mais l'impatience monte chez les planteurs ivoiriens , dont l'essentiel des fèves, actuellement stockées dans les champs et les ports du pays, attendent toujours d'être vendues. Soro Penatirgué, président de l'Association nationale des coopératives agricoles, annonce d'ores et déjà une série d'actions pour bloquer l'activité des industriels si une solution n'émerge pas d'ici la fin de semaine prochaine.

La Côte d'Ivoire et le Ghana repoussent l'ultimatum lancé aux multinationales acheteuses de cacao. Les deux pays laissent quatre mois supplémentaires aux industriels pour s'accorder sur le prix d'acquisition de la fève et ainsi soutenir la production d'un cacao durable, sans déforestation et sans travail des enfants.

