Soudan: Premier Ministre Ethiopien reçoit le membre du CST

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

D'autre part, le général Jaber a présenté au Premier ministre la feuille de route préparée par le Soudan en sa qualité de chef actuel de l'IGAD, dans le but de réactiver l'organisation dans tous les aspects de son travail pour réaliser la sécurité, la stabilité et l'intégration économique dans la région, ainsi que les questions liées à la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans les pays de l'IGAD, et l'élargissement des horizons de coopération avec les partenaires.

Le lieutenant-général Jaber a transmis au Premier ministre éthiopien un message verbal de son frère, le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, qui comprend un certain nombre de questions pertinentes pour la consolidation des relations bilatérales entre le Soudan et l'Éthiopie pour l'intérêt des deux pays.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.