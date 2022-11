Ile Maurice: Michael Veeraragoo - "Le contrat renouvelable tous les mois était une excuse pour me demander de partir"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'artiste Ras Natty Baby menace d'entamer une grève de la faim. Il a eu 60 ans en 2014, mais neuf ans plus tard, ne perçoit pas de "pension" de la MASA. En tant que directeur sortant, Michael Veeraragoo affirme qu'un rapport sur la liste d'attente de 30 artistes qui attendent la pension a été soumis au "board" en mars de cette année. "Il ne lui restait qu'à décider de payer tous ceux qui sont sur la liste d'attente ou pas. Soit au barème existant ou un autre barème. Le board avait peur de prendre cette décision. On a préféré attendre qu'il y ait à nouveau des artistes élus qui siègent au conseil d'administration. Mais à la première réunion du nouveau board, cet item a été repoussé à la prochaine réunion."

Parmi tous ceux qui ont été officer-in-charge depuis la suspension de Gérard Louise, certains avaient de grands diplômes. Éna ti dokter tou. Quels résultats ont-ils apportés ? Où aurez-vous sept ans d'expérience à Maurice pour devenir directeur de la MASA ? MASA ti dan problem. On m'a proposé de donner un coup de main, j'ai dit OK. J'ai trois licences : en finance, en comptabilité, en loi commerciale.

On est dans la période cruciale menant au paiement de la tranche de royalties de décembre. Cela se prépare deux, trois mois avant. Un directeur avec un contrat mensuel se sent-il en sécurité ? Le month to month basis, je l'ai fait à la fin de mon contrat en septembre dernier. C'était le temps que le board décide de la marche à suivre. La moindre des choses c'est qu'avant la fin de mon contrat, le board aurait dû me dire ce qu'il comptait faire.

Autre projet engagé, la reprographie (NdlR, la reproduction d'ouvrages dans les bibliothèques, archives, universités, etc.). L'année prochaine, la MASA aura le soutien de la Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO) pour mettre en place ce département. Tout cela, vous ne pouvez pas le faire si vous avez un contrat renouvelable tous les mois. Le month to month était une excuse pour me demander de partir. Parce que pour vous demander de partir, il faut qu'il y ait un blâme contre vous. Si ou pé fer ou travay bien, péna okenn blam, kouma pou dir ou alé?

Vous me demandez ce que j'ai fait. Administrativement, on a mis en place un système où chacun sait ce qu'il doit faire.

En 2014, la MASA change de nom, devient la Rights Management Society (RMS). Elle perd son statut de full fledged member de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC). En 2017, la RMS redevient la MASA. La CISAC nous donne un statut de membre provisoire. Ce statut devait être réévalué en 2019. À cause de la pandémie, l'évaluation est repoussée pour 2021. Nous avons eu encore deux ans pour redresser la barre. En 2023, soit la MASA adopte les recommandations de la CISAC et se remet en règle. Soit elle perdra son statut de membre provisoire. Si cela arrive, la MASA n'a plus de raison d'être.

Bye-bye MASA. Le vendredi 18 novembre, Michael Veeraragoo, directeur par intérim de la Mauritius Society of Authors (MASA) depuis un an, a passé le témoin à un officer-in-charge.

