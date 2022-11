Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Novembre 2022

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Selon Journal du Cameroun, Dr Abdon Atangana, mathématicien de renom, s’est classé à la 2e place dans le Top 2% des scientifiques du monde par l’Université Stanford, aux États-Unis. Un professeur de l’Université de l’État libre (Ufs) en Afrique du Sud a été classé deuxième meilleur mathématicien au monde et n ° 188 dans l’ensemble de la science, de la technologie et de l’ingénierie dans le Top 2% des scientifiques du monde de l’Université de Stanford.

« De commun accord avec les autres évêques de la Cet, nous avons décidé d'observer la journée du 28 novembre 2022 comme une journée de réflexion et de prière dans toutes nos paroisses et vicariats. » Une annonce de l'archevêque métropolitain de N'Djaména Mgr Edmond Djitangar, par ailleurs président de la Conférence épiscopale du Tchad. Il exhorte toutes les paroisses de célébrer l'Eucharistie le 28 novembre pour la Paix au Tchad. (Source : Journal du Tchad)

En Centrafrique, les élections locales sont repoussées du 22 janvier au 16 juillet 2023. Un report de près de six mois. L’information a été annoncée à l'issue du comité stratégique d'appui au processus électoral qui s'est réuni autour du Premier ministre Félix Moloua ce lundi matin. Les dernières élections de ce type ont eu lieu en 1988. Avec moins de deux mois devant elle et deux étapes cruciales à réaliser, l'Autorité nationale des élections a acté l'impossibilité de tenir les délais. L'institution doit en effet mettre en place au mois de décembre des démembrements dans chaque circonscription, et conduire une révision obligatoire de la liste électorale, ce qui prendra au moins jusqu'à la mi-mars. (Source : Rfi)

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s’est entretenu ce jour avec Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’emploi et des compétences, porteur d’un message écrit de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc.Les échanges entre le Chef de l’Etat et l’Emissaire de Sa Majesté ont essentiellement porté sur les relations d’amitié et de fraternité qui lient les deux dirigeants et leurs peuples respectifs. ( Source : alibreville.com)

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a visité le Centre hospitalier universitaire Souro Sanon (Chuss) de Bobo-Dioulasso, le lundi 21 novembre 2022. Il est allé s’imprégner des réalités de l’hôpital avant de procéder au lancement des travaux de la conférence annuelle des équipes de direction des Etablissements publics de santé (Eps).Le service d’imagerie du Centre hospitalier universitaire Souro Sanon (CHUSS) sera équipé d’une IRM (imagerie par résonance magnétique) au cours du premier semestre de l’année 2023. La promesse a été faite par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou qui y a effectué une visite, le lundi 21 novembre 2022 à Bobo-Dioulasso. (Source : aouaga.com)

La ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des jeunes, Mme Salamatou Gourouza Magagi a présidé le lancement du Sommet des femmes africaines transformatrices. Ce Sommet couplé aux activités entrant dans le cadre de la Semaine africaine de l’industrialisation se déroule au Palais du 29 juillet de Niamey. La cérémonie a vu la participation de plusieurs institutions régionales, continentales et internationales. Ce sommet qui a pour thème « Les femmes entrepreneurs transformatrices, un accélérateur du processus d’industrialisation de l’Afrique », se tient en marge du sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine sur l’Industrialisation et la Diversification Economique et de la session extraordinaire de l’UA sur la ZLECAf.(source : aniamey.com)

Les poursuites engagées contre l’ancien président guinéen, Alpha Condé et plus de 180 hauts cadres dont des ex ministres de son régime, enregistrent déjà des couacs. Selon le Garde des sceaux, des cas de corruption sont signalés dans ce dossier « Les dossiers des 187 personnes qui ont été engagés, il y a des informations comme quoi, la corruption commence à se glisser autour de tout ça », a révélé Charles Alphonse Wright. Le garde des sceaux n’a cependant pas précisé quel type de corruption s’est-il glissé. Toutefois, il a promis de sévir contre ceux qui sont impliqués.( Source: Africaguinee.com)

L'Association des élèves et étudiants du Mali (Aeem) appelle à déserter cette semaine les bancs des collèges, lycées, universités et grandes écoles du pays (image d'illustration). L'association des élèves et étudiants du Mali (Aeem) appelle à déserter cette semaine les bancs des collèges, lycées, universités et grandes écoles du pays. Au Mali, ils préfèrent parler de « sortie nationale » plutôt que de grève, pour montrer que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. L'association déplore les engagements non tenus. (Source : Rfi)

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a indiqué le lundi 21 novembre 2022, que le taux d’accès des populations disposant d’un centre de santé à moins de 5 km est ce jour de 72%. Le chef du gouvernement s’exprimait à la faveur d’une conférence de presse à Abidjan-Plateau. « Nous avons construit, réhabilité et/ou équipé 312 établissements sanitaires de premier contact, 5 hôpitaux généraux, 8 centres hospitaliers régionaux et lancé les travaux du plus grand Chu du pays, celui d’Abobo », a rappelé le Premier ministre. Source : fratmat.info)

