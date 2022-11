Algérie: Oran - Les écoles des cadets de la Nation, des leviers pour la formation des générations

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cette école a ouvert ses portes en septembre 2009. Elle a connu une opération de rénovation et d'agrandissement de ses structures pédagogiques en 2018, ce qui lui a permis d'augmenter sa capacité d'accueil de 600 à 1.200 places pédagogiques. Elle a également été renforcée par des équipements pédagogiques et de laboratoires développés.

Par ailleurs, la ministre a visité les différentes structures pédagogiques dont dispose l'Ecole, à l'instar de trois groupements pédagogiques, le groupement des laboratoires, deux salles d'activités et de conférences, une bibliothèque, des installations sportives et des structures d'hébergement pour les élèves.

Mme Krikou a aussi salué, à cette occasion, les efforts "honorables" déployés par le Commandement Suprême des Forces Armées dans le domaine de la formation et de la fourniture d'une éducation pédagogique et paramilitaire au profit de l'éducation d'une génération de haute qualité scientifique pour rejoindre ses différentes structures au service de l'Algérie, empreintes d'un esprit de responsabilité et de patriotisme, adhérant aux principes du 1er novembre 1954.

Lors d'une rencontre avec les élèves de l'Ecole des cadets de la Nation "Chahid Hamdani Adda, dit Si Othmane" d'Oran, la ministre a indiqué que les cadets de la Nation constituaient des leviers pour la formation d'une jeunesse capable de renforcer les capacités et le professionnalisme de l'Armée nationale populaire, et de contribuer à l'édification nationale.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.