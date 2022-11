Algérie: La coopération sécuritaire et le partenariat économique, principaux axes des relations algéro-américaines

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

S'agissant de "la Déclaration d'Alger" signée entre les factions palestiniennes, Mme Moore Aubin a déclaré que les Etats-Unis "félicitent l'Algérie pour ses efforts et son action visant à unifier les factions palestiniennes", mettant en avant "le rôle pivot" de l'Algérie dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Sur le sommet arabe abrité par l'Algérie début novembre, la diplomate américaine a affirmé que son pays salue la grande réussite de ce sommet auquel il a pris part pour la première fois en tant qu'observateur et où elle a eu des entretiens avec différentes parties arabes et responsables algériens.

Dans le même contexte, elle a indiqué que le projet de ligne aérienne reliant Alger et New York, qui "est actuellement au stade de discussions entre les deux parties, est à même de renforcer les liens économiques entre les deux pays".

Elle a ajouté que la nouvelle loi sur les investissements promulguée par l'Algérie "offre toutes les conditions que les entreprises américaines recherchent, y compris un environnement économique sûr et stable et la suppression des obstacles qui entravent les exportations".

A cet égard, elle a rappelé l'existence "d'un dialogue stratégique et de pourparlers directs entre l'Algérie et les Etats-Unis concernant l'Afrique et la région du Sahel", soulignant que les deux pays "sont concernés par la lutte contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme dans la région, et les deux œuvrent au déploiement d'efforts pour parvenir à la création d'une stabilité économique afin que ses peuples vivent en paix et se débarrasse du phénomène de l'extrémisme".

Lors d'une conférence de presse au siège de l'ambassade des Etats-Unis à Alger, Mme Moore Aubin a affirmé que "notre coopération sécuritaire et notre guerre commune contre le terrorisme sont la pierre angulaire de nos relations bilatérales, ainsi les deux pays œuvrent à la consécration de la stabilité et à la réalisation de la prospérité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel".

ALGER — L'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin a indiqué, lundi, que le domaine de la coopération sécuritaire, les efforts commun de lutte contre le terrorisme et le partenariat économique figurent parmi les axes les plus importants des relations entre les deux pays.

