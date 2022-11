Soudan: Cour de meurtre du caporal des renseignements continue ses séances

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'enquêteur a dit qu'il a été transféré à une autre place les 8 et 9 Août 2022, et que les résultats des communications qu'il attendait jusqu'à cette date comprenaient les autorités techniques, en particulier les sociétés Zain et Sudani, concernant les téléphones du défunt et de son collègue, en plus de s'adresser à la Division technique pour suivre les utilisateurs du téléphone, où la recherche est toujours en cours.

L'enquêteur a expliqué le rôle de tous les organes, autres que les forces de police, dans l'arrestation des accusés, en indiquant que les renseignements sont assumé le travail technique tel que l'examen des téléphones et la détermination de leur emplacement et de leur contenu, en plus de fournir des informations concernant le rapport, et qu'ils aident toujours dans les rapports de meurtre et de drogue.

Répondant aux questions de l'accusation et de la défense, le colonel Shantina a dit qu'il a proposé aux cinquième et huitième accusés, Husam Mansour et Gasim Haseeb, d'être des témoins royaux sans les autres accusés parce qu'il n'y avait pas de preuves contre les deux accusés et à travers leurs déclarations il n'y avait pas de preuves suffisantes autres que les déclarations des témoins.

Khartoum — L'enquêteur dans l'affaire du meurtre du caporal de renseignements par des manifestants le 8 Avril, le colonel de police Hamed Shantina Ali, du Département Général d'Enquête et d'investigation criminelle, a révélé que l'examen médical et les échantillons pris du corps du défunt n'ont pas fait l'objet d'un viol, mais l'article 149 du viol a été mentionné contre trois des personnes accusées plus tard, selon les déclarations de deux des témoins de l'accusation, Wagdi et Jad-Karim, le 27 Mars 2022.

