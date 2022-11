Algérie: Mostaganem - Ouverture du salon national des produits d'éclairage

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il est prévu que cet événement donnera lieu à des recommandations visant à améliorer l'efficacité énergétique en tant que priorité nationale et à passer à une utilisation intelligente et économique des ressources, tout en garantissant la sécurité et la santé des citoyens, en préservant l'environnement et en tenant compte des engagements internationaux liés à la réduction du réchauffement climatique, a-t-on conclu.

Lors de cet événement économique, plusieurs ateliers sont prévus. Ils porteront entre autres sur "le cadre juridique de l'éclairage public", "l'énergie renouvelable dans les communes", "l'éclairage public dans la ville intelligente", "l'éclairage domestique et éclairage des entreprises", "la mise en service et la maintenance de l'éclairage public", ont indiqué les organisateurs.

Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, accompagné de représentants des ministères de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'environnement et des énergies renouvelables, et du responsable du groupe d'industries électriques algérien, Djillani Koubibi Bachir, a inauguré cette manifestation, qui se tient en parallèle du premier colloque national sur l'efficacité énergétique de l'éclairage public, qui dure deux jours.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.