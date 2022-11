Afrique: Ministre aux AE rencontre le Directeur du Département Africain au Ministère Français des AE

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a dit que l'avenir des relations bilatérales entre les deux pays verra la création de partenariats dans les domaines de l'agriculture, des transports, de bétail et d'échanges scientifique, culturel et académique.

Il a affirmé l'importance de la réactivation des mécanismes de coopération bilatérale, de l'établissement de réunions de dialogue stratégique, de la reprise de l'aide au développement et du renforcement des échanges commerciaux entre le Soudan et la France.

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, s'est réuni Lundi dans son bureau avec le Directeur Général du Département Africain et Océan Indien du Ministère Français des Affaires Etrangères sur le progrès des relations bilatérales et des questions communes entre le Soudan et la France sur le niveau régional.

