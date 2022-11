Algérie: Forum d'affaires algéro-tchèque - Nécessité de profiter des opportunités et d'encourager les investissements

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a souligné, en outre, le nombre important des opportunités prometteuses de coopération mutuelle touchant tous les domaines, notamment l'énergie et les mines, l'infrastructure, le transport, l'industrie agroalimentaire, les soins sanitaires, l'industrie des médicaments et autres.

Selon M. Zaghdar, le forum constitue une nouvelle occasion pour les opérateurs économiques des deux pays "afin d'asseoir des passerelles de communication en vue du renforcement du partenariat dans les domaines d'intérêt commun, et ce, pour la consolidation de nos relations économiques et commerciales".

"Ce forum intervient dans une conjoncture spéciale que traverse l'Algérie qui connait une mutation inédite dans les différents domaines, économique notamment", a encore dit le ministre, affirmant que l'Algérie avait opéré d'importantes réformes pour attirer l'investissement étranger directe et améliorer le climat des affaires de par la promulgation de la loi sur l'investissement visant le développement des secteurs d'activité qui apporte une valeur ajoutée. Cette nouvelle loi, ajoute le ministre, a pour objectif d' assurer un développement régional durable et équilibré, valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales en accordant la priorité au transfert technologique, à l'innovation et à l'économie de la connaissance.

Dans ce sillage, le ministre de l'Industrie s'est dit "satisfait de la dynamique positive que connaissent les relations algéro-tchèques dans l'objectif de renforcer la coopération économique et commerciale à travers l'échange de visites intersectorielles", Il a appelé également les sociétés tchèques à un échange d'expériences et au développement des partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises algériennes".

Rappelant le volume d'échanges commerciaux qui n'a pas dépassé les 204 millions de dollars en 2021 en dépit des relations politiques "historiques et privilégiées outre les capacités considérables que recèlent les deux pays", M. Zaghdar a mis l'accent sur "la nécessité d'asseoir une coopération à même d'accroitre le volume d'échanges commerciaux et économiques tout en hissant les relations bilatérales au plus haut niveau".

Dans son allocution à l'ouverture des travaux du forum d'affaires algéro-tchèque tenu en présence du ministre tchèque de l'industrie et du commerce, Jozef Sikela ainsi que des hommes d'affaires et des organisations des deux pays, M. Zaghdar a souligné que "nous devons redoubler d'efforts pour hisser le niveau de coopération économique et commerciale en profitant des opportunités offertes et en encourageant les investissements productifs susceptibles de créer de la richesse et de diversifier nos économies dans le cadre des partenariats mutuellement bénéfiques".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.