Algérie: L'élaboration du statut particulier des personnels de la santé à son stade final

L'objectif principal de cette opération "est de réduire la pression sur les hôpitaux afin de permettre aux médecins ou aux services des urgences de faire le tri en fonction de la gravité des cas admis, dans le but de faciliter leur prise en charge, et permettre au praticien de mieux suivre ses patients", a expliqué le ministre de la Santé.

Après avoir noté que les travaux de réalisation d'un hôpital de 240 lits dans la ville de Boumerdes "sont très avancés et seront réceptionnés dans six à huit mois", le ministre a ajouté que des instructions ont été données en vue d'"accorder une importance particulière au pavillon des urgences de ce futur hôpital, en le rendant indépendant des autres services, avec la nécessité d'une gestion numérique de ce pavillon et de tout l'hôpital", a-t-il précisé.

