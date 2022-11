Ile Maurice: Fabrice Konan - "Maurice est un marché stratégique pour Visa"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le digital banking est un accélérateur formidable des flux financiers entre individus (P2P), entre individus et marchands (P2M), et entre entreprises (B2B). Ces flux de paiement inter-États sont critiques pour le développement du commerce régional intraafricain, et plus particulièrement entre Maurice et le reste du continent africain.

Maurice est un marché stratégique pour Visa du fait de ses fondamentaux solides et pertinents pour le développement des solutions de paiement digital et en raison de son écosystème bancaire dynamique, sans compter sa position stratégique de centre financier international, à la croisée de l'Afrique, l'Asie et l'Europe, synonyme d'importants flux internationaux de paiement.

Avec un taux de bancarisation supérieur à 90 % et un nombre de cartes de paiement en circulation supérieure à la taille de la population de l'île, Maurice dispose de fondamentaux pertinents pour la digitalisation du secteur des paiements. La forte accélération des opérations de paiement par carte sans contact au cours de ces deux dernières années, le développement continu du paiement en ligne et l'émergence de fintechs locales nous démontrent l'intérêt grandissant des Mauriciens pour des moyens de paiement digital quand ceux-ci leur garantissent une expérience de sécurité, de rapidité et de fiabilité sans pareil.

Nonobstant l'accélération de la digitalisation des moyens de paiement à Maurice pendant la période du Covid-19, le cash demeure largement l'option de paiement la plus utilisée. Il faut simplement continuer d'intensifier les efforts de l'écosystème, d'une part sur la multiplication des options de paiement digital pour les consommateurs, et d'autre part il faut accroître la pénétration de l'acceptation des paiements électroniques auprès des commerçants, en particulier les plus petits. Visa, en tant que leader mondial des moyens de paiement, continuera d'orchestrer, humblement mais avec une forte ambition, les efforts de l'écosystème Mauricien vers cet objectif.

