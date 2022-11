Ile Maurice: CIEL Textile classé parmi les leaders du sous-continent indien

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive et Chairman de Ciel Textile, a abondé dans le même sens, en précisant la bonne santé financière du groupe en 2021-22, grâce aux talents et à l'esprit d'équipe des employés de CIEL. "Nous continuerons à investir en vous, en vous offrant la meilleure formation possible." Et d'ajouter qu'"ensemble, nous pouvons contribuer à avoir un impact positif sur tous les pays où nous opérons en préservant les ressources grâce à des processus plus respectueux de l'environnement et à des méthodes de production optimisées".

Cet événement, qui se tenait à quelques jours de la célébration des 50 ans de Floréal Knitwear, a permis à Eric Dorchies de souligner le parcours de CIEL Textile, qui se classe aujourd'hui parmi les plus grandes entreprises du secteur, grâce à ses valeurs fortes qui sont la réussite, la passion, l'excellence, l'agilité et la créativité, devenues aujourd'hui ses forces motrices.

Lors de la cérémonie, diffusée en live dans quatre pays en simultané, Eric Dorchies s'est réjoui des efforts fournis et des progrès réalisés dans toutes les usines ces deux dernières années, en dépit des immenses défis. De sa tournée dans ces usines, organisée en amont de l'événement, il a confié être revenu fortement impressionné par la qualité du travail, ainsi que les améliorations apportées en matière de durabilité et de numérisation. "Vous méritez tous d'être sur le podium ! Vous êtes notre plus précieux atout", a-t-il dit, en rappelant l'importance de la culture de l'excellence à tous les niveaux de production.

Contrairement aux précédentes éditions, la cérémonie, qui a réuni cette année les segments Apparel (confection) et Capital-Intensive (tissage et filature), a vu les Chairman's Manufacturing Excellence Awards décernés à Aquarelle Inde-RCC et FSM Carding and Spinning, représentant respectivement chacun de ces segments. Ce prix vient récompenser l'unité ayant démontré les meilleurs niveaux d'excellence toutes catégories confondues.

