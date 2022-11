Algérie: Goudjil reçoit une délégation du Mouvement palestinien Hamas

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Au sujet de la situation des détenus palestiniens dans les geôles de l'occupant sioniste, le responsable a rappelé que le plus ancien détenu, en l'occurrence Nael Al-Barghouti avait bouclé, dimanche, ses 43 ans d'incarcération avec plus de 5000 détenus, en plus d'une centaine de martyrs gardés au niveau des morgues au sein des prisons sionistes.

Et de poursuivre: "grâce aux efforts du Président Tebboune, nous réaliserons assurément cette unité, qui relève de l'intérêt du monde arabo-musulman, et de celui de la cause palestinienne".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.