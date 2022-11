Algérie: Convention de coopération entre l'APN et la Cour constitutionnelle

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Selon le même responsable, la Cour constitutionnelle s'attelle à signer plusieurs conventions avec nombre d'institutions et instances, dont le Conseil de la nation, le ministère de la Justice, la Cour suprême et des universités, et ce, en vue d'une coopération dans le domaine de la diffusion de la culture constitutionnelle et d'être au service du citoyen, outre la préservation de ses droits et libertés.

M. Boughali a fait état, dans ce sens, de "multiples relations fonctionnelles" entre la Cour constitutionnelle et l'APN, notamment "dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois et des cas d'inconstitutionnalité", insistant sur l'importance de la formation au Droit constitutionnel et à la jurisprudence constitutionnelle.

La convention en question vise à "renforcer la coopération institutionnelle dans le cadre de l'échange d'expériences et la formation des membres et cadres des deux parties, notamment dans le domaine du droit constitutionnel et parlementaire".

ALGER — Une convention portant renforcement de la coopération institutionnelle, échange d'expériences et formation dans le domaine juridique a été signée, lundi à Alger, entre l'Assemblée populaire nationale (APN) et la Cour constitutionnelle.

