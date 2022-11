Algérie: Vents violents sur les régions côtières - La Protection civile appelle au respect des consignes de prévention

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En outre, la Protection civile a invité les professionnels du bâtiment à mettre les grues en girouettes, et rappelé aux citoyens de la nécessité d'éviter, en cas de déplacement, les secteurs boisés, de limiter la vitesse et de prévenir un proche du départ, de la destination et l'arrivée, souligne le communiqué.

Il s'agit également, ajoute la même source, de mettre les véhicules, les animaux et le matériel à l'abri, de ne pas s'approcher du bord de la mer, des lacs ou des oueds, et de se renseigner sur la météo et sur l'état du réseau routier avant tout déplacement.

"Suite au bulletin BMS annonçant des vents violents qui toucheront les wilayas côtières et proches côtière avec des piques pouvant atteindre 80 km/h à l'Est du pays et 90 km/h à l'Ouest et au Centre, la Direction générale de la Protection civile appelle les citoyens à respecter les consignes de prévention de base pour éviter les accidents domestiques et de circulation, liées aux conditions climatiques défavorables", précise le communiqué.

ALGER — La Protection civile a appelé, lundi dans un communiqué, les citoyens à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de prévention de base, suite au bulletin météorologique spécial (BMS) annonçant des vents violents pouvant atteindre des piques de 90 km/h dans les wilayas côtières et proche côtières.

