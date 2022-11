Algérie: L'industrie locale de la filière de l'électricité a réduit les importations d'une valeur de 1,2 md USD en 2021

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ce colloque, organisé par le "Cluster industriel électricité", qui regroupe 158 opérateurs économiques publics et privés, connaît la participation d'environ 300 professionnels, experts et universitaires spécialisés. Il vise à trouver des solutions au coût de l'éclairage public, qui représente 59 % de la facture totale d'électricité des collectivités locales, ainsi qu'à évoluer vers des systèmes d'éclairage efficaces, intelligents et économiques, a-t-on indiqué.

Selon Ahmed Zeghdar, le ministère de l'Industrie œuvre à moderniser la fabrication des lampes utilisées dans l'éclairage public et à passer aux lampes LED, qui est la dernière technologie utilisée non seulement dans ce domaine (éclairage public), mais aussi dans les appareils à large utilisation et aux multiples caractéristiques qui influent sur la consommation d'énergie.

Il a souligné que les directives données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portaient sur les projets d'éclairage public et le développement des industries électriques, à travers l'élaboration d'une stratégie nouvelle et globale permettant l'organisation de cette filière basée sur une feuille de route claire et des délais précis. Cette démarche a porté ses fruits après que les acteurs ont mobilisé toutes les capacités productives pour remplacer les biens importés par la production nationale.

