Afrique du Nord: L'Algérie assure une assistance aux pays africains pour un bon usage des antimicrobiens

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

De son côté, le représentant de la FAO, Karim Boughalem, a affirmé son soutien aux efforts de l'OMS en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens pour la protection de la santé humaine, animale et végétale, notamment dans les pays à faible revenu, soulignant avoir fourni l'assistance technique à l'organisation en termes de surveillance et de prévention contre cette résistance.

Dr. Khelifi a évoqué, par ailleurs, le partenariat tripartite avec son approche "One Health", rappelant l'alliance tripartite à laquelle a appelé l'Assemblée générale de l'ONU, entre l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de l'environnement, en vue de soutenir l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action visant à combattre la résistance aux antimicrobiens.

Elle a également souligné la forte résistance aux bactéries pour la santé humaine, animale et végétale, mais aussi ses lourdes conséquences sur les aspects socioéconomiques, nécessitant des procédures urgentes et une coordination des efforts entre les secteurs à même de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD), affirmant que la résistance aux antimicrobiens figure parmi les 10 plus grands risques qui menacent la santé publique.

Les microorganismes à l'instar des bactéries, des champignons, des parasites et des virus sont devenus résistants aux antibiotiques, aux antipaludiques et aux antiviraux, constituant ainsi "un grand danger pour la santé", du fait de la hausse rapide de ces organismes sans révéler de nouvelles molécules pour y faire face, a ajouté la représentante onusienne.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.