Afrique: L'Algérie exprime sa solidarité avec l'Indonésie suite au séisme qui a frappé l'île de Java

"L'Algérie qui présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, affirme son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple indonésiens pour surmonter cette pénible épreuve", ajoute le communiqué.

ALGER — L'Algérie a exprimé sa pleine solidarité avec l'Indonésie suite au séisme qui a frappé l'île de Java, affirmant son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple indonésiens pour surmonter cette épreuve, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

