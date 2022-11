Soudan: Jaber regagne le pays avec confirmations de réunion de l'IGAD le 30 Nov. à Khartoum

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'ambassadeur Daffallah Al-Haj a transmis aux journalistes à l'aéroport de Khartoum que les chefs des pays de l'IGAD ont souligné : "L'importance de la communication sur le niveau présidentiel et des envoyés malgré leur conviction de la présence des ambassades, parce qu'une telle visite sur le niveau présidentiel permet la grande compréhension avec les chefs de ces pays, et ils ont également parlé de l'importance de la communication entre les chefs d'État de la région pendant la présidence actuelle du Soudan de l'organisation."

Il poursuit en disant : "Il y a eu un très grand impact en s'adressant aux présidents qui ont assuré l'importance de la sécurité et de la stabilité au Soudan, et ont exprimé leur conviction du rôle pionnier que le Soudan joue dans le passé et aujourd'hui, en ce qui concerne la géopolitique du Soudan et les énormes ressources qu'il possède qui peuvent bénéficier aux peuples des pays de l'organisation."

Il a ajouté : "Il est vrai que nous avons des ambassades dans ces pays, mais la visite a été l'occasion d'une rencontre directe avec les chefs de ces pays, et ils ont été partagés par le lieutenant-général Ibrahim Jaber sur le processus politique dans le pays et la détermination du gouvernement à atteindre un consensus politique qui conduit à un gouvernement pour conduire le pays à des élections libres et équitables."

Il a noté : "Le message portait essentiellement sur la feuille de route connue de 2023 concernant l'activation de l'organisation de l'IGAD dans les domaines de la paix et de la sécurité pour la région de l'IGAD afin d'activer tous les mécanismes de l'IGAD au profit des pays et des peuples de la région".

Dans des déclarations à la presse peu après l'arrivée de la délégation du membre du CST à l'aéroport de Khartoum aujourd'hui, le sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafallah Al-Haj Ali, a qualifié la visite de fructueuse et a poussé en avant les relations bilatérales du Soudan après les réunions avec les chefs et les dirigeants des pays de l'IGAD.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.