Congo-Kinshasa: L'agression de la RDC condamnée dans les résolutions prises au cours du 18ème sommet de la Francophonie

Sama Lukonde affirme attendre voir une solidarité impliquant tout le monde afin d'avoir la résolution de cette question sécuritaire et un appui des processus de paix de Nairobi et de Luanda.

" A côté de cette question sécuritaire, nous avons voulu que les résolutions soient prises et nous remercions ici la Francophonie parce que nous avons pu voir dans les résolutions qui ont été prises, cette condamnation des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question, la condamnation de tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en RDC ", a indiqué Sama Lukonde.

