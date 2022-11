Madagascar: Laza Rabary Razafimamonjy dans le Sud - Sensibiliser les gens en âge de voter à s'inscrire sur la liste électorale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En effet, compte tenu des problèmes précités, la refonte de la liste électorale pour le compte de la province de Toliara n'a pu démarrer qu'en début de ce mois de novembre. Entendre les régions constituant cette province à savoir, Anôsy, Androy, Atsimo-Andrefana et Ihorombe qui sont sous la responsabilité dudit vice-président de la CENI en matière de coaching. En tout cas, la mission effectuée en ce moment sur place se poursuit encore au niveau des communautés de base. Objectif spécifique à atteindre, sensibiliser les gens en âge de voter à s'inscrire en bonne et due forme sur la liste électorale actuellement en pleine révision totale dans tout le pays.

Acheminement tardif des matériels et équipements nécessaires dans certaines localités de base. Auquel vient s'ajouter un cadre juridique tantôt incomplet tantôt incohérent, ne permettant guère un meilleur traitement des données. Tels sont, entre autres, les problèmes détectés au niveau de la province de Toliara, dans le cadre de la descente sur terrain effectuée depuis la semaine dernière par le 3ème vice-président de la CENI, Laza Rabary Razafimamonjy. Descente ayant donc permis de constater de visu l'étendue de ces problèmes mais aussi et surtout, de mettre en place des solutions pour accélérer le processus de l'inscription des électeurs sur la liste électorale.

