Madagascar: Basketball / Elite 16 - COSPN débutera contre City Oilers ce jour

Nous avons besoin du premier match pour rendre notre travail plus facile, mais les attentes pour aller au-delà des qualifications sont élevées ", a confié James Okello, capitaine de City Oilers, sur la page de New vision Ougan-da. Et de continuer, " nous n'avons aucune idée à propos de l'équipe de COSPN mais battre KPA au tour précédent a été une belle performance, donc il faut prendre au sérieux le COSPN ". Une fois arrivés en Afrique du Sud, les protégés de Samy Olivier Harison, président de COSPN ont entamé leurs préparatifs. Avec son effectif de joueurs, le COSPN va jouer sans complexe et fera tous le nécessaire pour essayer de décrocher l'une des trois places qualificatives pour participer au BAL ,qui sera joué à Kigali, Rwanda en début de l'année 2023.

Sur son championnat, le National Basketball League, City Oilers a fait main basse sur le championnat national en le remportant sept fois d'affilée de 2014 à 2019. Sur le continent africain, City Oilers a fait une apparition sur le FIBA Africa Clubs Champions Cup en 2009 et s'est classé neuvième. En ce qui concerne le BAL (Basket-ball African League), City Oilers entame sa deuxième année de compétition après 2021, classé quatrième dans la division Est et commence ce jour l'élite 16, avec comme objectif de se qualifier pour la phase finale de Kigali, Rwanda en 2023. City Oilers est entraîné par Mandy Lutwama Juruni depuis 2012. " Nous voulons juste nous qualifier pour le tour suivant.

Le club City Oilers a été fondé par un groupe d'amis qui ont décidé de jouer au basket ensemble à son origine. Ils ont commencé par jouer des matchs de ramassage sur les courts de Kampala, avec d'anciens joueurs de la ligue nationale. L'équipe a fait plusieurs apparitions continentales, dont la Coupe des champions des clubs africains FIBA 2009. Plus tard, Justus Mugisha est devenu entraîneur et a suggéré à l'équipe de rejoindre une ligue de basket-ball. En 2011, l'équipe a été présentée au directeur de la compagnie pétrolière City Oil et l'équipe a été fondée sous le nom de City Oilers. L'équipe a débuté dans la NBL Division III en 2011. Plus tard, l'équipe a été promue en NBL Ouganda, qu'elle a remporté sept années consécutives à partir de 2014.

