Madagascar: Assurances ARO - Course engagée pour la modernisation et l'innovation

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

A noter que l'assurance indicielle est perçue comme une solution moins coûteuse pour les paysans. Contrairement à l'assurance agricole traditionnelle qui définit son tarif en fonction de la probabilité de sinistre, sur la base du rendement de l'année précédente, l'assurance indicielle utilise des indices météorologiques, telles que l'humidité, la pluviométrie, la température, et la collecte des données satellitaires pour anticiper et gérer le risque. Dans le lancement de cette offre d'assurance indicielle, qui représente une innovation, la compagnie d'assurance ARO travaille en partenariat avec le PAM (Programme alimentaire mondiale) et le SMMEC ( Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit ).

La compagnie d'assurance ARO avance à grands pas vers la modernisation et l'innovation. Le 11 novembre dernier, cette compagnie a procédé à une série d'inauguration. Un nouveau centre de documentation et d'information, un espace Nurserie pour les mamans en période d'allaitement et un coin repos dédié aux collaborateurs nécessiteux, l'officialisation de son Intranet dédié à ses communications en interne, ainsi que divers outils digitaux pour la digitalisation de ses processus administratifs internes, ont été inaugurés à l'occasion. Pour la Direction générale, il s'agit d'améliorations apportées pour le bien-être des collaborateurs de la compagnie. Pour ses clients, ARO mène également des actions et lance des offres qui se présentent comme des solutions pour le public.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.