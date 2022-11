Afrique: Ils ont fait le buzz... - Qatar et l'autre coupe du monde, celle de la nécrologie

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Bon gré mal gré, des images de dortoirs sales et étroits disent tout le contraire des déclarations officielles. Le Qatar apparaît en vitrine du sport mondial ces mois de novembre et décembre. Il rappelle cependant les petites mains de l'Afrique que les pays arabiques ont assassinées.

Sur Youtube, Facebook et autres réseaux sociaux, des images des conditions de travail frôlant l'esclavagisme de ces étrangers venus grappiller 300 euros de salaire pour les plus chanceux, ont fait le tour de la toile. Choquant le monde et les organismes internationaux.

Une fête du sport sur des centaines de cadavres, le Mondial 2022 au Qatar a aussi une odeur de nécrologie de masse. Si les pays européens ont commencé, tardivement hélas, à manifester leur position face à la tenue de cette compétition suprême du football dans ce pays arabe, les autres continents ont préféré en apparence se taire. En plus de 10 ans, le Qatar a appelé des dizaines de milliers de travailleurs venus des pays d'Afrique et d'Asie de l'est pour la plupart. Selon des spécialistes, plus de 3 000 de ces travailleurs y auraient perdu la vie.

