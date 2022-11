Madagascar: Toamasina - Foulpointe - Réalisation à 60% des travaux d'urgence

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En revanche, les travaux de remise en état de cette infrastructure routière après le passage des cyclones vont durer 12 mois. Financé par la Banque mondiale, via le Projet d'Appui à la Connectivité des Transports (PACT), les travaux consistent notamment à réfectionner le corps de chaussée tout en aménageant les quatre ponceaux en double voie. La reconstruction des chaussées sur des tronçons de route, n'est pas en reste. " Une partie sera bitumée et une autre sera réhabilitée en pavé ", selon toujours ce technicien.

L'ouverture de la campagne d'exportation de litchi est imminente. Afin de soutenir les transporteurs qui se chargent de la collecte et de l'évacuation de la production au niveau des communes, voire même des fokontany, des travaux de réhabilitation d'urgence de la Route Nationale Secondaire No 5 reliant Toamasina et Foulpointe sont actuellement en cours.

