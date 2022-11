Madagascar: Diocèse de Mahajanga - Mgr Zygmunt Robaszkiewicz nouvel evêque

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il reçoit l'Ordination sacerdotale le 11 juin 1986 et est nommé évêque de Morombe le 23 avril 2001 et reçoit celle épiscopale le 2 septembre 2001 avant d'être nommé évêque du diocèse de Mahajanga.

De 1980 à 1985, il est accueilli au Scolasticat et au Grand Séminaire MSF à Kazimierz Biskupi en Pologne et fréquente les cours de philosophico-théologique à l'Institut Pontifical de Théologie de Poznan où il obtient le Master et la Licence en Droit Canonique.

Le nouvel évêque de Majunga est né à Nietuszkowo en Pologne le 16 octobre 1958. Après ses études secondaires, il entre chez les Missionnaires de la Sainte Famille (MSF) et émet les vœux temporaires le 8 septembre 1980 et les vœux définitifs le 8 septembre 1983.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

