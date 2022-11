Madagascar: Atsimo-Andrefana - Une deuxième édition pour la foire " Andrarangy "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Des opérateurs économiques des neuf districts sont attendus pour présenter leurs activités. La foire sera principalement axée sur l'économie bleue et l'économie verte. Des expositions, conférences, rencontres B2B, ateliers de formation et des animations culturelles sont prévus.Le recyclage, l'art Malagasy, la provenderie, l'énergie solaire et dérivés, les bâtiments et travaux publics, la tee-shirterie, la transformation agro- alimentaire, glaces et charcuteries artisanales et l'exploitation de la spiruline sont entre autres les activités phares à explorer durant la foire. " Les ateliers de formation qui concerneront la transformation des ressources halieutiques et des fruits, l'entrepreneuriat au féminin et la manipulation des machines à coudre industrielles, seront les nouveautés de cette édition " ajoute l'interlocutrice. Dix mille visiteurs sont envisagés à venir à l'événement économique.

" Cette année, cette relance continue tout en cherchant à redynamiser les activités économiques locales et en explorant encore des connexions avec les opérateurs économiques des autres régions " explique Lalaina Razafitombo, directeur de l'Agence événementielle Bakao Services, et coordinatrice de l'EFOI dans la région Atsimo Andrefana, organisatrice de l'événement. Du 24 au 27 novembre prochain, le gymnase couvert de Toliara accueillera la 2e édition de la foire " Andrarangy ".

L'organisatrice officielle de " Andrarangy ", l'association Entreprendre au féminin de l'océan Indien (EFOI), dénomme cette année l'événement économique " Foire, salon et business Andrarangy ". La première édition, " foire régionale économique, commerciale Andrarangy ",organisée l'année dernière à Toliara a ciblé les opérateurs économiques et le grand public. L'objectif a été de relancer l'économie régionale après la longue période de pandémie de la Covid-19.

