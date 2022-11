Madagascar: Conseil de discipline - 5 magistrats sanctionnés

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Des juges qui occupent des postes importants dans les juridictions figurent dans la courte liste des magistrats qui devraient désormais subir les effets de ces sanctions. Notamment, un juge du tribunal de la région Sava a été blâmé par le conseil supérieur de la magistrature tandis qu'un autre en poste dans l'Atsinanana, quant à lui, encaisse un avertissement. Une juge du tribunal de première instance d'Antananarivo a été également sanctionnée par les gendarmes de la magistrature et sera, en effet, rétrogradée. Une autre magistrat, quant à elle, serait exclue " temporairement " de ses fonctions pendant une durée de six mois.

Des magistrats débutent la semaine avec de l'amertume. Le verdict du conseil supérieur de la magistrature leur est tombé dessus vendredi dernier à l'issue de la réunion périodique de cette instance qui s'est déroulée dans son siège à Analakely. Le conseil supérieur de la magistrature qui décide, en effet, sur l'affectation des magistrats et qui s'occupe également de l'application de la discipline au sein du corps de la magistrature, aurait prononcé des décisions sur le cas de quatre magistrats qui auraient visiblement dépassé les bornes. Il s'agit des sanctions infligées à ces derniers, allant d'un simple avertissement à une exclusion temporaire. Ces magistrats ont été traduits devant le conseil de discipline et finissent par une mauvaise note.

