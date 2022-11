Madagascar: Entrepreneuriat - Le secteur eau présente un potentiel d'investissement

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'exploitation d'eau de source, la gestion des infrastructures, allant de la construction d'un réservoir d'eau jusqu'au branchement particulier, la construction de barrage, de bassin de rétention d'eau, seraient des investissements avantageux. La gestion des déchets solides et des ordures ménagères, le traitement des eaux usées, la transformation des déchets en biogaz, seraient aussi des domaines encore très peu exploités. Le premier SEAH, organisé par le MEAH et l'agence Scoop digital, sera une occasion pour découvrir les investissements possibles sur ces domaines d'activité. Ils seront mis en exergue durant les conférences-débats qui se tiendront durant ces trois jours. Des universitaires présenteront également durant cet événement les nouvelles innovations en technologie sur ces secteurs.

Le taux d'accès à l'eau est encore très faible à Madagascar. 47% de la population seulement ont accès à l'eau. Ce secteur d'activité est encore très peu exploité. Et pourtant " l'eau est un investissement potentiel. ", selon Aina Angelica Zo Ramaherison, chef de projet du salon de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (SEAH) qui se tiendra au Palais des sports de Mahamasina, les 1er, 2 et 3 décembre. Contrairement à l'énergie, son exploitation peut être assurée par le privé. Et " nous disposons de nombreuses sources d'eau disponibles non exploitées et non identifiées à Madagascar. La quantité d'eau disponible est suffisante pour couvrir toutes les demandes. ", expliquait ce directeur de la Promotion de l'hygiène au sein du ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH), vendredi.

