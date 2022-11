Madagascar: X COP 27 - Quel bilan pour Madagascar ?

Entre victoire et déception, le bilan de la COP27 qui s'est tenue à Sharm El-Sheikh, Égypte, continue de faire parler de lui. L'accord sur la création d'un fonds pour les pertes et dommages est historique.

" Soutenir les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique ". C'est dans cet esprit qu'a été convenu par les parties prenantes de la COP27, la mise en place d'un fonds pour les pertes et dommages. Une décision historique étant donné que c'est la première fois que ces thématiques ont été incluses dans l'ordre du jour de la Conférence des parties. L'existence de ce fonds mondial devrait permettre " aux donateurs de contribuer à sauver des vies et des moyens de subsistance lors de catastrophes liées au changement climatique ".

Comme l'a souligné Sameh Shoukry, président de la COP27 : " nous avons entendu les appels, et nous avons répondu. Aujourd'hui, ici à Sharm El-Sheikh, nous avons créé le tout premier fonds dédié aux pertes et dommages, un fonds dont la création a été si longue. Il était tout à fait approprié que cette CdP (Conférence des Parties), la CdP de mise en œuvre en Afrique, soit le lieu où le fonds est finalement créé. Des millions de personnes à travers le monde peuvent maintenant entrevoir une lueur d'espoir que leurs souffrances seront enfin prises en compte, rapidement et de manière appropriée ". Ainsi, l'accord et les engagements pris dans ce cadre visent à " débloquer de plus grandes ambitions en matière d'atténuation et d'adaptation ". Divers pays ont témoigné de leurs engagements financiers. L'on peut citer, outre le Danemark et l'Écosse qui ont déjà pris leurs engagements auparavant, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande.

Madagascar

La décision de créer un fonds pour financer les pertes et dommages liés aux effets du changement climatique s'annonce comme une opportunité de financement pour un pays comme Madagascar qui a été " défini comme étant le premier pays au monde à être touché par une famine due au réchauffement climatique ". Avec le plan d'adaptation et la mise à jour de ses contributions déterminées au niveau national ou CDN, les plaidoyers initiés par le pays durant la COP27 tendent d'ailleurs vers un objectif clair " avoir accès à plus de financements ". Comme l'a annoncé Vina Marie Orléa, ministre de l'Environnement et du Développement durable en marge de l'atelier préparatoire de la COP 27 qui s'est tenu le 25 octobre dernier à Antananarivo. " L'accès aux financements climatiques... devrait être facilité et allégé aussi bien en termes de procédures que de conditionnalités afin de financer leur mise en œuvre et nous permettre d'aller de l'avant vers des actions concrètes pour faire face aux aléas climatiques ".

Il conviendrait de noter que le pays a mené les actions de plaidoyer les documents en main. Entre autres, le Plan national d'adaptation et la mise à jour de ses Contributions déterminées au niveau national (CDN) dont la mise en œuvre nécessite un financement de " 21,829 milliards USD ". Pour l'heure, le bilan connu et communiqué sur la participation de Madagascar à cette conférence de haut niveau sur le climat et le changement climatique se résume à l'octroi de financement pour le renforcement matériel et technologique du service de la météorologie. L'on attend peut-être le retour au pays des responsables ou membres de la délégation malgache présente à Sharm El-Sheikh, Égypte pour en savoir davantage.