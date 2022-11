Madagascar: Amoron'i Mania - Direction Régionale de l'Administration Pénitentiaire - Pour une remise en valeur des camps pénaux

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Un partenariat local exemplaire qui devrait se multiplier et se diversifier dont le but est la réinsertion sociale dans la communauté, des individus marginalisés.

Forte des acquis des campagnes précédentes, l'administration régionale n'entend pas emprisonner ses efforts et se projette pour 2023 afin de travailler en partenariat avec la direction régionale de l'agriculture dans la fourniture de semences, intrants et matériels agricoles.

