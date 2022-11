Ile Maurice: Paul et Virginie et Bernardin de Saint-Pierre à l'honneur

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

On a fait d'une pierre deux coups. On a mis en avant ses multiples oeuvres littéraires en plusieurs langues à côté des items iconographiques, lithographiques, sténographiques, estampes, lanternes magiques avec ses slides en verres colorés, vase en porcelaine et objet sculpté dans le bronze en les portraiturant dans d'autres matières.

Or Bernardin de St-Pierre n'a pas que Paul et Virginie à son arc. Et on a présenté ses autres oeuvres.

La chaumière indienne nous peint une société basée sur les castes. Une exploitation semblable à celle pratiquée par l'esclavage sur des êtres humains dans Paul et Virginie. D'un côté, il ne dénonce pas cette servitude inhumaine dans Paul etVirginie mais dans Voyage à l'île de France (1773), son premier livre, il s'oppose à l'esclavage, et, de l'autre côté le héros et l'héroïne de son livre prennent position pour s'élever contre le système esclavagiste en suppliant un maître de ne pas punir son esclave.

Ce botaniste, disciple de Rousseau était végétarien et c'est le pourquoi d'Étude de la nature et Harmonies de la nature,1815. Comme tout malouin marin dans l'âme, il s'inspirait du naufrage du Saint-Géran en 1744 pour léguer au monde son roman éponyme de Paul et Virginie.

Ce qui est intéressant avec ce roman historique, c'est son cri d'universalisme en dépit du fait que c'est un texte inspiré du catholicisme et de la Bible. Paul est Saint Paul et Virginie est la Sainte Vierge. D'où le voeu du mariage devant Dieu devient impossible entre deux enfants qui s'aimaient comme frère et soeur. Ce roman de deux angelots renferme à la fois l'Ancien et le Nouveau Testaments.

Dimanche 6 novembre, lors de notre soirée culturelle mensuelle, eut lieu une exposition pour présenter la bibliographie et l'iconographie de Paul etVirginie d'une part et Bernardin de Saint- Pierre (1737-1814) d'autre part. Je présente ici seulement 15 sujets. C'est un fait connu que cette oeuvre magique et grandiose de Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre a rendu notre pays célèbre dans le monde littéraire. Le paradoxe dans tout cela est que l'auteur en question n'était pas un littérateur. En d'autres termes, cet évangéliste de rue a été en quelque sorte notre ambassadeur. Et notre plus que légendaire "larivier Tanier" a été immortalisée selon le bon vouloir de cet ingénieur du roi.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.