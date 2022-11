Madagascar: Jeux des Îles 2023 - Les " Trano Mora " à Ivato comme Village des Jeux

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Parmi les infrastructures dans la capitale et ses environs, l'on peut également citer le Stade d'Alarobia pour l'athlétisme, les Gymnases d'Ankatso, d'Ankorondrano et de Mahamasina, le Palais des Sports de Mahamasina, les terrains de l'ASUT et de l'ACSA pour le tennis, la piscine de l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha et le Complexe Sportif de la CNaPS à Vontovorona. Avec 23 disciplines au menu des jeux, la mission s'annonce ardue pour le clan malgache car il faut une réelle volonté et collaboration entre l'Etat et le COM pour sa bonne organisation.

Par rapport aux infrastructures, les sites de la capitale répondent aux normes internationales. Le Stade rénové de Mahamasina, le plus grand de la région avec 40.000 places sera le théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture. " La construction de nouvelles infrastructures s'annonce compliquée, mais le plus important, ce sont les travaux de rénovation des sites existants" , a poursuivi le patron du COM.

En 1997, lors de l'organisation à domicile des 3es Jeux de la Francophonie, un village des jeux a été construit à Ankorondrano, les immeubles servant actuellement de bureaux et appartements pour les particuliers. À l'île Maurice en 2019, les délégations ont été hébergées dans les hôtels, et l'esprit du village des jeux manquait avec les différentes animations et échanges interculturels entre les îles participantes. Continuant sur cette lancée, le président du Comité Olympique Malgache nous a rassuré : " les Jeux seront bel et bien organisés à Antananarivo".

