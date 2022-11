Madagascar: Journée nationale de la nutrition - Fanilon'i Madagasikara d'Antsiranana contre la malnutrition

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

D'ailleurs, les membres ont installé un stand lors de la cérémonie officielle, samedi 19 novembre 2022 dernier. " Tout d'abord, Fanilon'i Madagasikara est une association composée des femmes, des mères, et des futures mères. Il est de notre devoir de lutter contre l'insuffisance pondérale des enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons exposé des aliments équilibrés dans notre pavillon ", explique une d'elles. Par ailleurs, les tentes installées en une journée ne sont pas une solution au problème nutritionnel. Alors, étant femmes responsables conscientes de leurs droits et de leurs devoirs, les zazavavy scoots transmettront des messages à leur concitoyens. Se nourrir avec des aliments équilibrés leur donnera de la force pour travailler.

La malnutrition est un problème présent à Madagascar depuis les dernières monarchies. Son peuple est sous-alimenté, et on entend les grognements de son ventre. Un problème majeur que toutes les associations et collectifs cherchent à éradiquer !

