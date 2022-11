Ile Maurice: Alcootest et accident - Un policier testé positif

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'un d'eux est un habitant de Surinam alors que l'autre conducteur est un policier affecté au poste de police de Rivière-des-Anguilles et qui réside aussi à Surinam. Les deux conducteurs ont été soumis à un alcootest qui s'est avéré positif dans le cas du policier. Il a alors été placé en cellule de dégrisement. Le jour de l'accident, le policier devait effectuer le second shift duty de 15 h 15 à 23 h 15, mais il avait pris un congé maladie. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer lors de cet accident. Les dégâts sont uniquement matériels.

