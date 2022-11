Madagascar: Le virus de la Covid-19 est toujours présent

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La campagne de vaccination continue et les appels à une injection de troisième dose sont faits régulièrement à la radio ou dans des spots télévisés. La publication du dernier bilan vient à point nommé pour mettre en garde tous ceux qui pensent que le danger est totalement écarté. 195 cas positifs sur 812 personnes testées. Cela fait un taux de positivité de 22,36%. Il s'agit d'un échantillonnage, mais il doit alerter la population sur un risque de contamination accrue. Il n'est pas question d'affoler les gens, mais de les prévenir du risque encouru. Il est nécessaire d'être sur ses gardes et de respecter les gestes barrières. Il s'agit de respecter une discipline acquise auparavant. La tendance est au relâchement, mais il faut avoir à l'esprit que le virus peut être partout.

Les autorités médicales ont rehaussé leur seuil de vigilance, mais c'est aux citoyens d'adopter les bonnes habitudes pour se prémunir et se rendre dans les centres de santé à la moindre alerte. La majorité des citoyens ont adopté un comportement dit " normal " depuis qu'il n'y a plus de danger de grande contamination du virus de la Covid-19. Le port du masque a été abandonné par ces derniers et ils font preuve d'insouciance lors des grands rassemblements populaires. Les recommandations des autorités sanitaires sont cependant régulièrement renouvelées.

La montée en flèche des cas de contamination à la Covid-19 comme le signale le bilan publié le week-end dernier est un coup de semonce qu'il ne faut pas négliger. Elle nous rappelle que le virus existe toujours et qu'il est actif. Une mise en garde dans la quiétude actuelle n'est pas superflue et doit remettre en perspective le danger d'une nouvelle épidémie si on ne retrouve pas les réflexes de la période de dissémination du virus au plus fort de l'épidémie. La situation n'est pour l'instant pas grave, mais il vaut mieux être prudent.

