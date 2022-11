Congo-Kinshasa: Alors que la pression monte entre Kinshasa et Kigali, Nairobi III - Rencontre de dernière chance aujourd'hui au Kenya

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Félix Tshisekedi et William Ruto déterminés à pacifier l'Est de la RDC

Entretemps, les affrontements ont été signalés à Kibumba-Mwaro, hier dimanche entre les Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Ce, en dépit des retraits du M23 de certaines localités à savoir : Rugari, Rumangabo et Kahunga, renseigne une source.

Louise Mushikiwabo a pris les rênes de l'Organisation internationale de la Francophonie en janvier 2019. Elle est la deuxième femme à occuper ce fauteuil. L'OIF compte 88 Etats et gouvernements dont 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.

Des signaux négatifs ont été lancés lors du sommet de Djerba en Tunisie. Le Premier ministre Sama Lukonde qui conduit la délégation congolaise à ces assises, a commencé par boycotter la photo officielle des chefs d'Etats et de gouvernement à l'ouverture samedi dernier. On croit savoir qu'il n'en a pas été autrement à la clôture. Du côté de la délégation congolaise, on explique que "c'est un signe voulu de désapprobation". "On ne peut pas nous afficher sur une photo avec le président Paul Kagame", signale une source relayée par plusieurs médias.

A 24 heures de la tenue, sauf imprévu, de la rencontre aujourd'hui lundi 21 novembre à Nairobi dans le cadre des pays membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est, la pression monte entre Kigali et Kinshasa. Le président kenyan, William Ruto, est arrivé hier dimanche 20 novembre à Kinshasa pour tâter les pouls du côté congolais. Le Kenya craindrait que le président Tshisekedi ne fasse le déplacement de Nairobi.

