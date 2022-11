Madagascar: DIANA - Journée nationale de la nutrition - La réussite d'une synergie multisectorielle

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La 17ème édition des JNN tenue dans la capitale du Nord s'est terminée par le traditionnel radio crochet et les prestations d'artistes locaux. On a ressenti lors de la célébration de cette 17e édition qu'il y a peu de partenaires travaillant dans le nord par rapport à ceux du sud. C'est exactement ce qui a poussé le coordonnateur national de l'ONN à annoncer à plusieurs reprises la raison de l'organisation de cette édition dans la région Diana. Elle est due à l'existence de bonnes pratiques dans la partie nord de l'île en matière de nutrition. À en croire ses explications, c'est dans la région Diana que le taux de la malnutrition chronique est le plus bas, donc cette action était un moyen efficace pour mener une plaidoirie pour cette cause . Des bonnes pratiques dans d'autres régions de Madagascar peuvent être aussi mises en évidence, mais pas forcément le " kere " dans le sud, a-t-on appris.

Quelques-uns d'entre eux, surtout des femmes, travaillent depuis dix-huit ans dans ce domaine. Le coordinateur national de l'Office National de Nutrition (ONN) ,Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, a mis un accent particulier sur leur détermination concernant la lutte , l'hygiène, les services de santé... Après le côté officiel, il y a eu la visite des différents stands où ont été présentés les projets et les services relatifs à la nutrition et à la santé mères-enfants. Citons entre autres, le riz étuvé, le moringa...

Comme toutes les fêtes, celle-ci a débuté par un carnaval qui a circulé dans les artères de la ville, la fanfare militaire a animé le défilé parti de l'hôtel de ville et qui s'est terminé sur la place de l'indépendance, place Ritz. C'est là que se sont tenues une série de discours, la remise de lots et de certificats aux élèves gagnants du concours "question pour la nutrition" et leurs écoles respectives...

Lors de la Journée de célébration officielle du 21 Juin, les différents intervenants dans le cadre de la nutrition, sous la coordination de l'Office National de Nutrition, ont organisé un carnaval et à cet effet, plusieurs stands ont été érigés. Depuis le 14 novembre dernier, plusieurs journées ont été consacrées à la sensibilisation des écoles et des autres acteurs de la nutrition. Également un événement culturel a été dédié aux enfants et aux populations locales pendant toute la journée du samedi, en vue de l'amélioration de la situation nutritionnelle de la population.

